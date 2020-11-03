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إقليم كوردستان يعرض على أرمينيا الإستثمار في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-03T09:12:53+0000
إقليم كوردستان يعرض على أرمينيا الإستثمار في العراق

شفق نيوز/ اعرب رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء عن الرغبة في تطوير العلاقات الثنائية مع دولة أرمينيا.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم القنصل الأرميني العام في الإقليم آرشاك مانوكيان، حسب بيان صادر عن رئاسة الإقليم.

ونقل البيان عن بارزاني قوله إن اقليم كوردستان يرغب بتطوير العلاقات مع أرمينيا، مشيرا الى ان الفرصة متاحة أمام أصحاب رؤوس الأموال في القطاع الخاص، والشركات الأرمينية للإستثمار في العراق واقليم كوردستان.

العلاقات بين اربيل وبغداد، ومخاطر الارهاب، وآخر مستجدات وضع المنطقة بشكل عام اضاقة الى عدد من الملفات ذات الإهتمام المشترك كان محوراً آخر من اللقاء والذي اعرب خلاله رئيس اقليم كوردستان عن أمله بمعالجة المشاكل والخلافات بشكل سلمي، وان يعود الهدوء والاستقرار في المنطقة.

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