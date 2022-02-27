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إقليم كوردستان يعرض المساعدة بعد حريق مستشفى الهندية في كربلاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-27T19:16:23+0000
إقليم كوردستان يعرض المساعدة بعد حريق مستشفى الهندية في كربلاء

شفق نيوز / عرضت وزارة صحة إقليم كوردستان، يوم الأحد، المساعدة في إرسال إسعافات ومواد إغاثية ومستلزمات طبية، إلى كربلاء، بعد حادث حريق نشب في مستشفى الهندية ضمن المحافظة.

وكانت فرق الدفاع المدني في كربلاء، قد أعلنت بوقت سابق من يوم الأحد، إخماد حريق نشب في ردهة الباطنية للنساء المشيدة من مادة "السندويج بنل" في مستشفى الهندية، دون خسائر بشرية، وذلك بعد إخلاء المرضى الراقدين والمواطنين الذين كانوا يتواجدون في المكان، فيما شرعت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكرت وزارة صحة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الصحة، سامان برزنجي، أجرى مكالمتين هاتفيتين مع وزير الصحة الاتحادية، هاني موسى العقابي، ومدير عام صحة كربلاء، صباح الموسوي، بغرض إبداء الاستعداد لتقديم المساعدة في حادث حريق مستشفى الهندية".

وأعرب برزنجي، وفقاً للبيان، عن أسفه وحزنه لوقوع الحادث، وأكد جهوزية وزارة صحة إقليم كوردستان لتقديم العون وجهود الإغاثة والإسعاف إلى جانب إرسال المستلزمات الطبية كافة واستقبال المصابين والمرضى في مستشفيات إقليم كوردستان ومعالجتهم".

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