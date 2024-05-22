إقليم كوردستان يعد خطة "التكيف المحلي" بشأن المناخ ويطالب بدعم دولي

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة حماية وتحسين البيئة في إقليم كوردستان عبد الرحمن صديق، يوم الأربعاء، إعداد خطة "التكيف المحلية" وهي امتداد لوثيقة المساهمات الوطنية التي قدمتها الحكومة الاتحادية لاتفاقية باريس للمناخ.

وقال صديق لوكالة شفق نيوز، إن "إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقية دخل في اتفاقية باريس للمناخ، والتي تحتم علينا ان نقوم بإعداد وثيقة تسمى وثيقة المساهمات الوطنية، والتي تم تسليمها الى اتفاقية باريس في 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ في كانون الأول/ ديسمبر 2021".

واضاف ان "الامم المتحدة طلبت منا إعداد خطة التكيف الوطنية، وهذه قدمتها الحكومة الاتحادية، وعلى الإقليم إعداد خطة التكيف المحلية، واليوم أطلقنا هذه الخطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تزامناً مع اليوم العالمي للتنوع الأحيائي".

وأوضح صديق أن "الخطة فيها عدة مشاريع، ونطلب من الوكالات الدولية تمويل هذه المشاريع، عبر صندوق المناخ الأخضر وصندوق الخسائر والأضرار".