إقليم كوردستان يعتزم إعادة النظر بقيود كورونا

شفق نيوز/ من المقرر ان تجتمع يوم غد الثلاثاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا في إقليم كردستان، لاعادة النظر في القرارات الخاصة بالإجراءات الوقائية بفيروس كوورنا.

وقال وزير الصحة في حكومة الإقليم سامان برزنجي في تصريح صحفي، "من المقرر ان تجتمع اللجنة في يوم غد لاعادة النظر في القرارات والإجراءات الخاصة بكورونا واتخاذ ما يلزم بان يكون في مصلحة المواطنين وتقديم مجموعة مقترحات امام اللجنة العليا".

وأضاف، "حاليا الإصابات في انخفاض لأننا شهدنا في شهر اب الماضي تصاعدا كبيرا وصل الى القمة ولكن مع هذا لانستطيع القول ان المخاوف تبددت لأننا نتوقع وصول موجة أخرى مثل جميع دول العالم وخاصة مع انتشار المتحور اوميكرون في العديد من الدول ولهذا علينا اتخاذ الحيطة والحذر رغم انخفاض الإصابات".

ولغاية مساء امس الاحد، سجل اقليم كوردستان 380941 اصابة بفيروس كورونا، اكتسب 372314 منهم الشفاء وبقي 1511 مصاباً تحت العناية الطبية، مع تسجيل 7116 حالة وفاة.