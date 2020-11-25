سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إقليم كوردستان يعتزم ربط النظام المروري الالكتروني مع بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-25T07:17:56+0000
إقليم كوردستان يعتزم ربط النظام المروري الالكتروني مع بغداد

شفق نيوز/ أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد يوم الاربعاء عن تنسيق وزارته مع وزارة الداخلية الاتحادية لربط نظام المعاملات المرورية الكترونيا.

وقال احمد في كلمة له خلال مراسم توقيع عقد مع الشركة الالمانية لتحويل نظام عمل المرور في الاقليم الى الالكتروني: ان حكومة اقليم كوردستان ومنذ تأسيسها حملت شعار الاصلاح وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، مردفا بالقول ان الحكومة ملتزمة ببرنامجها المعد وتنفيذه كما هو.

واوضح انه رغم الازمة المالية وتفشي فيروس كورونا الا ان الحكومة مستمرة في اجراء الاصلاحات وتقديم الخدمات.

واكد الوزير انه يتعين تحديث نظام المرور في اقليم كوردستان، مشيرا الى ان العقد الذي ابرمته الوزارة مع المجموعة الالمانية يتعلق بتقديم الخدمات بصورة عصرية وحديثة في مجال عمل دوائر المررو في الاقليم وتحويل نظام عملها الى الكتروني.

واشار احمد الى ان مدة تنفيذ العقد تستغرق 6 اشهر، مؤكدا بالقول نسعى لتحويل عمل دوائر المرور كافة الى الالكتروني.

وكشف قائلا "نسقنا مع الحكومة الاتحادية في بغداد من اجل تحويل النظام المروري هناك الى الكتروني وربطه مع اقليم كوردستان".

 

 

related

وفدان من حكومة اقليم كوردستان يصلان بغداد

Date: 2020-08-30 11:26:11
وفدان من حكومة اقليم كوردستان يصلان بغداد

مسؤول امريكي رفيع يهاتف مسرور بارزاني ويؤكد على امرين

Date: 2019-07-12 17:51:16
مسؤول امريكي رفيع يهاتف مسرور بارزاني ويؤكد على امرين

حكومة كوردستان تعلن جولة مباحثات جديدة مع بغداد لحل مشاكل عالقة

Date: 2019-07-22 15:16:50
حكومة كوردستان تعلن جولة مباحثات جديدة مع بغداد لحل مشاكل عالقة

الصباح الحكومية: زيارة نيجيرفان بارزاني الداخلية والخارجية صبت بمصلحة بغداد والاقليم

Date: 2020-09-06 07:52:37
الصباح الحكومية: زيارة نيجيرفان بارزاني الداخلية والخارجية صبت بمصلحة بغداد والاقليم

وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد

Date: 2020-09-08 06:30:01
وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يصل إلى بغداد

"كاكه حمه": لولا سليماني لأحتل داعش بغداد ودمشق وهكذا واجه التنظيم بكوردستان

Date: 2020-02-17 13:31:23
"كاكه حمه": لولا سليماني لأحتل داعش بغداد ودمشق وهكذا واجه التنظيم بكوردستان

كوردستان تتفق مع بغداد على الشراكة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية

Date: 2019-08-22 21:06:06
كوردستان تتفق مع بغداد على الشراكة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية

بغداد وكوردستان تتفاق على آليات عمل لحل الملفات العالقة

Date: 2019-07-25 20:46:34
بغداد وكوردستان تتفاق على آليات عمل لحل الملفات العالقة