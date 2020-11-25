إقليم كوردستان يعتزم ربط النظام المروري الالكتروني مع بغداد

شفق نيوز/ أعلن وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر احمد يوم الاربعاء عن تنسيق وزارته مع وزارة الداخلية الاتحادية لربط نظام المعاملات المرورية الكترونيا.

وقال احمد في كلمة له خلال مراسم توقيع عقد مع الشركة الالمانية لتحويل نظام عمل المرور في الاقليم الى الالكتروني: ان حكومة اقليم كوردستان ومنذ تأسيسها حملت شعار الاصلاح وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي، مردفا بالقول ان الحكومة ملتزمة ببرنامجها المعد وتنفيذه كما هو.

واوضح انه رغم الازمة المالية وتفشي فيروس كورونا الا ان الحكومة مستمرة في اجراء الاصلاحات وتقديم الخدمات.

واكد الوزير انه يتعين تحديث نظام المرور في اقليم كوردستان، مشيرا الى ان العقد الذي ابرمته الوزارة مع المجموعة الالمانية يتعلق بتقديم الخدمات بصورة عصرية وحديثة في مجال عمل دوائر المررو في الاقليم وتحويل نظام عملها الى الكتروني.

واشار احمد الى ان مدة تنفيذ العقد تستغرق 6 اشهر، مؤكدا بالقول نسعى لتحويل عمل دوائر المرور كافة الى الالكتروني.

وكشف قائلا "نسقنا مع الحكومة الاتحادية في بغداد من اجل تحويل النظام المروري هناك الى الكتروني وربطه مع اقليم كوردستان".