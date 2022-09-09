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إقليم كوردستان يعتزم توحيد أسعار الأدوية وفق معايير دولية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-09T13:53:52+0000
إقليم كوردستان يعتزم توحيد أسعار الأدوية وفق معايير دولية

شفق نيوز/ أعلن المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الجمعة، عن سعي الحكومة لتوحيد أسعار الأدوية وفق معايير دولية.

وقال عادل في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أنه "ولأول مرة ‏ستقوم حكومة الإقليم بإعادة تنظيم الأدوية‏ ‏وفق ‏معايير دولية ‏وتوحيد أسعارها أسوة بالبلدان المتقدمة".

‏وأضاف، انه "سيتم إعادة تنظيم بقية السلع ايضا وطريقة بيعها وفق المعايير الدولية ‏عن قريب".

‏وكان رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني قد ‏أعلن في وقت سابق انه سيتم إعادة تنظيم ‏بيع الأدوية وتوحيد أسعارها قريبا .

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