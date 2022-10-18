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إقليم كوردستان يطلق مشروعا لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-18T09:16:48+0000
إقليم كوردستان يطلق مشروعا لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء إطلاق مشروع لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.

وقال وزير كهرباء الاقليم كمال محمد في مؤتمر إعلان المشروع، حضرته وكالة شفق نيوز ان "هذا المشروع يأتي ضمن تطلعات الوزارة لتطوير قطاع الكهرباء في اقليم كوردستان، وضمن ما تم التصويت عليه من قبل البرلمان الذي وجه بتطوير القطاع من خلال الطاقة النظيفة والتي تعد مشروعا رمزيا بالبداية في هذا المجال ".

واضاف انه "خلال فصل الشتاء يزداد الطلب على الكهرباء، لذا سنقوم حكومة الاقليم برفع نسبة الانتاج إلى 500 ميغاواط وكجزء لحل هذه المشكلة اضافة الى تفعيل بعض المشاريع المتوقفة سابقا ونتمنى من المواطنين المساعدة في ذلك ".

وتابع ان "المشروع الجديد سيكون انتاج 131 كيلو وات بتكلفة رمزية تبلغ 114 الف دولار حيث ستنفذها احدى الشركات الاهلية ".

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