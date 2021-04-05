إقليم كوردستان يطلق تسمية "جون ميجر" و"الملاذ الآمن" على شارعين باربيل

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الإثنين، إطلاق تسمية "السير جون ميجر" والملاذ الآمن على شارعين في أربيل العاصمة وذلك بذكرى مرور 30 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية الكورد من طائرات النظام السابق او ما يعرف بالملاذ الآمن.

والسير جون ميجر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق مارس دوراً محورياً في تحديد منطقة الحظر الكوردي.

وقال سفين دزيي مسؤول العلاقات الخارجية لحكومة الاقليم في مؤتمر صحفي، "كوفاء من كوردستان وشعبها، نحي ذكرى هؤلاء الاصدقاء الذين دعمونا في وقت الضيق بعد الأحداث المؤلمة في عام 1991 التي حلت بالشعب الكوردي من قبل الجيش العراقي وجاء القرار بدعم من مدام ميتران- زوجة الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران- والسيد جون ميجر في وضع منطقة امنة للكورد".

بدوره قال القنصل الأميركي في اربيل روب وولر إن منطقة الملاذ الامن ستبقى نقطة مضيئة في المنطقة وعبر التاريخ وتثبت ما عمله المجتمع الدولي من أجل الانسانية.

وأضاف من المهم ان نحيي هذه الذكرى حيث تمكنا من تأمين الطعام لمئات الآلاف من المواطنين العزل وان نثبت للكورد ان الجبال ليست فقط هي صديقاً لهم، بل لهم اصدقاء اخرون.