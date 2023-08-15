إقليم كوردستان يضع آلية جديدة لسفر السائحين براً إلى تركيا

شفق نيوز/ أعلنت إدارة منفذ إبراهيم الخليل الحدودي في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تنفيذ آلية جديدة للسياح الراغبين بالسفر الى تركيا براً، مشيرة إلى أن تنفيذ الآلية الجديدة جاء نتيجة عقد اجتماعات وتفاهمات بين الأطراف المعنية في تركيا والإقليم.

ووفقا للمتحدث باسم مجمع المعبر كامي كمال في بيان، فإن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم المصادف 15 من شهر آب/أغسطس وذلك للحد من الزخم الحاصل في المنفذ.

وأوضح المتحدث أنه بحسب الآلية الجديدة، سيفتُح طريقان جديدان للسياح للدخول إلى تركيا، وسيكون المعيار للسياح الذين لم يزوروا تركيا في غضون 15 يوما مختلفا عن أولئك الذين يسافرون إلى تركيا بشكل يومي.