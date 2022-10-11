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إقليم كوردستان يضع خطة لزيادة إمداد الطاقة بالشتاء ويشرع بتوزيع النفط الابيض

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-11T10:00:51+0000
إقليم كوردستان يضع خطة لزيادة إمداد الطاقة بالشتاء ويشرع بتوزيع النفط الابيض

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح، يوم الثلاثاء، أن الوزارة وضعت خطة لزيادة إمداد الطاقة للمشتركين في الإقليم خلال فصل الشتاء المقبل.

وقال صالح في مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح مديرية الكهرباء في إدارة منطقة "رابرين" المستقلة، إن معدلات تجهيز الطاقة تتراجع مع تزايد الطلب عليها، ولكن قبل حلول شهر تشرين الثاني/نوفمبر نسعى إلى زيادة نحو 250 ميغاواط على معدلات إنتاج الطاقة بمنظومة شبكة الكهرباء الوطنية بالإقليم مما يسهم في زيادة ساعات التجهيز.

وعلى صعيد آخر ذكر صالح وهو وزير الثروات الطبيعية وكالة خلال المؤتمر، إنه سنشرع قبل يوم 20 من شهر أيلول/سبتمبر بتوزيع مادة النفط الابيض على مناطق ومدن الإقليم كافة .

وقال الوزير ان تم تأمين 320 الف برميل من مادة النفط الأبيض، وسيتم توزيع هذه الكمية على المناطق الجبلية في كوردستان كدفعة أولى.

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