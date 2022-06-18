إقليم كوردستان يضع حداً لأزمة البنزين.. ثلاثة ملايين لتر لكل محافظة أسبوعياً

شفق نيوز / أعلن وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان وكالة كمال محمد، يوم السبت، تزويد محطات محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، بثلاثة ملايين لتر من البنزين المدعوم حكومياً خلال كل أسبوع.

وقال محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "طلبت من مجلس الوزراء في الأول من حزيران الجاري، رفع الرسوم الجمركية البالغة 45 دولارًا لكل برميل من البنزين مراعاة لمصالح الشعب، وقد تم تخفيض أسعار البنزين إلى 800 دينار للتر الواحد، بعدما وصل البنزين الى قرابة 1400 دينار في بعض المحطات".

وأضاف أنه "بسبب ارتفاع الأسعار وانعكاسها على حياة المواطن، تقرر رفع الرسوم عن البنزين كخطوة لدعم المنتج حكومياً، وبعد هذا القرار جرى توفير مليوني لتر من البنزين لتوزيعها في أربيل ودهوك، وتم الاتفاق مع شركة أخرى على توفير 2 إلى 3 ملايين لتر من البنزين إلى السليمانية".

وتوقع وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، "طرح ثلاثة ملايين لتر من البنزين في السوق أسبوعيا"، موضحاً أن "توزيع البنزين المدعوم من قبل الحكومة الاتحادية بسعر 690 ديناراً أيضاً سيبقى".

وخلص محمد، إلى القول إن "البنزين الذي يباع الآن بـ800 دينار يكلف حكومة الإقليم 1200 دينار، لكن بدعم منها يباع بسعر 800 دينار".

وتعاني مناطق إقليم كوردستان، من شحة في البنزين وارتفاع أسعاره بسبب قلة الكمية المرسلة من وزارة النفط الاتحادية.

وارتفعت أسعار البنزين في إقليم كوردستان بشكل عام، خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر اللتر الواحد إلى أكثر من ألف دينار عراقي.

ونتيجة للارتفاع المتواصل بسعر البنزين تشهد مدن عدة من محافظة السليمانية وإدارة رابرين وكرميان، تظاهرات بشكل شبه دوري، وذلك احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.

والأربعاء الماضي، أعلنت حكومة اقليم كوردستان، عن اتخاذها حزمة اجراءات جديدة للتحكم بأسعار البنزين وخلال وقت قصير، متعهدة برفع الرسوم والضرائب عن المواد الداخلة في تصفيته.