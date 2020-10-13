إقليم كوردستان يضع الحجر الاساس لمشروع "جَذَّاب" يستقطب السائحين

شفق نيوز/ وضعت حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء الحجر الاساس لمشروع انشاء جسر "دربند" في قضاء رانية التابع لإدارة منطقة "رابرين" المستقلة.

وتبلغ تكلفة المشروع الكلية 10 مليارات و300 مليون دينار عراقي.

وقال وزير الاعمار والاسكان دانا عبد الكريم في كلمة له على هامش وضع الحجر الاساس للمشروع: ان هذا المشروع من المشاريع المهمة والاستراتيجية التي يتم بناؤها على نهر الزاب الصغير، مشيرا الى ان المشروع يبلغ طوله 420 مترا بعرض 15 مترا وبارتفاع 30 مترا حيث سيتم انشاؤه بطريقة حديثة لأول مرة يشهد مثلها اقليم كوردستان

واردف ان هذا المشروع سيوسع عملية التنقل بين القرى والقصابات والاقضية في "رابرين" وكذلك بين المنطقة المستقلة والسليمانية، واضافة الى تسهيله عملية التنقل للمواطنين فانه سيكون له منظر جذاب يستقطب السائحين.

وتابع الوزير انه رغم انتشار فيروس كورونا والازمة المالية فقد انجزنا 70 مشروعا للطرق والجسور في الاقليم بكلفة تجاوزت 110 مليارات دينار، مشددا على ان منطقة رابرين جديرة بمثل هذه المشاريع

من جهته قال مسرور بارزاني في كملة له ان هذا الجسر سيكون جسرا مهما واستراتيجيا يخدم مواطني المنطقة وسيكون عاملا في تسهيل نقل المنتجات الزراعية للفلاحين لغرض تسويقها وسيسهم في تعزيز القطاع السياحي والاقتصادي، مثنيا بالوقت ذاته على الشركة المحلية العاملة في المشروع.

واشار الى ان هذا المشروع لن يكون الاخير في المنطقة بل سيليه مشاريع اخرى قد وافق مجلس الوزراء مؤخرا على انجازها.

وعبر بارزاني عن شكره لصمود سكان اقليم كوردستان بوجه الازمة المالية ومواصلة الاجهزة الامنية والكوادر الطبية والموظفين كافة اعمالهم رغم الازمات الاقتصادية والصحية التي يواجهها الاقليم.

وخاطب رئيس الحكومة سكان الاقليم قائلا "اطمئنوا ان هذه الحكومة تسعى الى تقديم افضل الخدمات ولا توجد حكومة ترغب بان يحصل تقصير في عملها ولكن للأسف نواجه في الوقت الراهن أزمات الحقت ضررا كبيرا بالمواطنين في الاقليم بسبب تفشي فيروس كورونا وتردي الاقتصاد على مستوى العالم ولكن رغم ذلك لم نتوقف عن انجاز المشاريع".



