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إقليم كوردستان يضبط أكثر من 22 طناً من مادة التمر منتهية الصلاحية قادمة من إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-12T08:00:47+0000
إقليم كوردستان يضبط أكثر من 22 طناً من مادة التمر منتهية الصلاحية قادمة من إيران

شفق نيوز/ أعلن جوهر رسول مدير جمارك إدارة منطقة "رابرين" في إقليم كوردستان العراق يوم الأربعاء عن ضبط أكثر من 22 طنا من مادة التمر الغذائية منتهية الصلاحية قادمة من إيران.

وقال رسول في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن إدارة الجمارك لم تسمح بدخول خمسة أطنان من البطيخ والطماطم والملفوف الأحمر تم استيرادها من إيران.

وأشار إلى ضبط 22 طناً، و360 كليوغراماً من مادة التمر مغلفة بعلب إنتاج إيران، مؤكدا ان تلك الكمية من هذه المادة الغذائية منتهية الصلاحية.

وتابع المسؤول الجمركي بالقول: إن مادة التمر يصعب إخضاعها للفحص لذلك وبتوجيه من وزارة الزراعة والموارد المائية في الإقليم تم حظر استيرادها. 

ومضى قائلا: أعدنا مؤخراً أكثر من 100 طن من الخضر والفواكه إلى خارج إقليم كوردستان، واتلفنا كميات أخرى لعدم إمكانية ارجعها كونها فاسدة، داعيا التجار الى عدم استيراد السلع الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية لأنها لن يُسمح بعبورها.

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