إقليم كوردستان يصوغ استراتيجية تطوير التعليم المهني والتقني

شفق نيوز / أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تشكيل لجنة مشتركة لصياغة استراتيجية تنمية وتطوير التعليم المهني والتقني في الإقليم وعرضها على الحكومة.

وجاء في بيان مشترك للوزارتين، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "باشراف وزير التعليم العالي آرام حمه سعيد وحضور الوكلاء والمستشارين وعدد من المدراء العامين في الوزارتين، عقد اجتماع مشترك في ديوان وزارة التربية في حكومة الاقليم".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع كرس لصياغة استراتيجية لتنمية وتطوير التعليم المهني والتقني".

وأشار إلى أن المجتمعين قرروا "تشكيل لجنة مشتركة خلال 15 يوماً للعمل في إعداد مسودة استراتيجية تطوير التعليم المهني والتقني لتقديمه لمجلس التربية والتعليم العالي في مجلس الوزراء".