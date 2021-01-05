إقليم كوردستان يصدر توضيحا حول عطلة 6 كانون الثاني

شفق نيوز/ اعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، ان الدوام سيكون طبيعا يوم غد الاربعاء في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الاقليم.

وقالت الدائرة في بيان ان يوم غد الاربعاء المصادف السادس من الشهر الجاري الدوام سيكون فيه إعتياديا ولا توجد عطلة رسمية.

ويصادف غدا الاربعاء ذكرى تأسيس الجيش العراقي الا ان اقليم كوردستان لديه تحفظ على تاريخ هذه الذكرى لما تعرض فيه الكورد على ايدي القوات المسلحة من قتل وتشريد وتدمير للممتلكات ومصادرتها في القرن المنصرم.

وتعتبر حكومة الاقليم والجهات السياسية في كوردستان ان الجيش العراقي الذي اعيد تشكيله مرة أخرى بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 2003 لم يُرع فيه التوازن بين المكونات.

وتعطل الحكومة الاتحادية الدوام الرسمي في السادس من شهر كانون الثاني من كل عام بمناسبة تأسيس الجيش في العام 1921.