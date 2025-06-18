إقليم كوردستان يصدر توجيهات لوسائل الإعلام: اعتمدوا الدقة والمهنية والمصادر الرسمية

شفق نيوز/ دعت وزارة الثقافة والشباب في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالمهنية وعدم بث أخبار غير دقيقة أو بدون مصدر رسمي، في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الإعلام يُعد أداة فعالة، ويمكنه أن يلعب دوراً محورياً في الحفاظ على الأمن المجتمعي ومكانة كوردستان المتزنة وسط تصاعد التوترات في الإقليم".

وشددت على "ضرورة مراعاة مشاعر المواطنين والوضع النفسي العام"، مطالبة بعدم "نشر أو تداول أي أنباء غير موثوقة بشأن الأوضاع الأمنية أو تطورات الأحداث في المنطقة".

وأضافت الوزارة أن "أي أخبار تتعلق بأمن كوردستان أو تفاصيل الأحداث يجب أن تؤخذ فقط من المصادر الرسمية المعتمدة"، داعية "جميع الجهات إلى التعامل بمسؤولية عالية مع هذه المرحلة الحرجة".

وحذّرت الوزارة من أن "أي جهة إعلامية أو فرد يقوم بنشر أخبار غير مبنية على مصادر موثوقة بهدف زعزعة الاستقرار أو بث الذعر في المجتمع، سيتعرض للمساءلة القانونية".