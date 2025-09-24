إقليم كوردستان يصادق على اتفاق استئناف تصدير النفط وبانتظار توقيع بغداد

شفق نيوز- أربيل ترأس رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، جلسة مجلس الوزراء التي خُصصت لمناقشة الاتفاق الثلاثي بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وشركات النفط الخاصة بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم.

وقال بيان حكومي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وزير الموارد الطبيعية كمال محمد صالح عرض تفاصيل الاتفاق، مبيناً أنه تم التصديق عليه من قبل الأطراف الثلاثة باستثناء شركة DNO، ليُحال بعدها إلى وزارة النفط الاتحادية بانتظار توقيعه خلال يوم أو يومين، ما يمهد لبدء التصدير عبر شركة سومو، مع استثناء الكميات المخصصة للاستخدام الداخلي.

وأكد الوزير أن حكومة الإقليم أعدّت جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق، فيما أوضح رئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح أن العقبات التي واجهت المفاوضات تم تجاوزها بجهود الأطراف كافة، ليُصادق الاتفاق بشكل جماعي.

من جانبه، قدّم أمين سر مجلس الوزراء أيمن رحيم شرحاً لبنود الاتفاق التي تضمن حقوق والتزامات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وشركات النفط، مشيراً إلى أن تنفيذه سيؤمن صرف رواتب موظفي الإقليم في مواعيدها دون تأخير.

ورحّب المجلس بقرار الحكومة الاتحادية القاضي بالموافقة على الاتفاق وصرف مستحقات الإقليم لشهر تموز 2025، مؤكداً استعداده لمتابعة جميع الالتزامات لضمان صرف الرواتب بانتظام.

وفي محور ثانٍ، ناقش مجلس الوزراء ملف توزيع عائدات النفط والإيرادات الفيدرالية، حيث تم استعراض الأطر القانونية والدستورية المتعلقة به، قبل إحالة الملف إلى مجلس الوزراء الاتحادي لمزيد من المداولات.

كما تقرر أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم بصرف مبلغ إضافي قدره 120 مليار دينار من الحصة الفيدرالية لشهر تموز، على حساب وزارة المالية الاتحادية، تمهيداً لتوحيد ملف الإيرادات النفطية بين الطرفين بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشتركة في بغداد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، إتمام انجاز رواتب موظفي الإقليم عن شهري تموز وآب، بعد إكمال إجراءات تحويل 120 مليار دينار من إيرادات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت، يوم أمس الثلاثاء، صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر تموز، وفق مصدر حكومي مطلع.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن مجلس الوزراء العراقي قرر أمس صرف رواتب شهر تموز، في انتظار الاتفاق على الإيرادات غير النفطية لصرف باقي رواتب الأشهر المتبقية (آب وأيلول).

وأقر مجلس الوزراء الاتحادي، يوم 26 أيار الماضي، قيام وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الإقليم لشهر حزيران 2025، على أن تسدد حكومة الإقليم مبلغ 120 مليار دينار كدفعة عن الإيرادات غير النفطية.