إقليم كوردستان يصادر أدوية ويغلق صيدليات لمخالفات قانونية وتزييف

شفق نيوز / أعلنت مديرية السيطرة النوعية التابعة لوزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، إغلاق مجموعة صيدليات تابعة لمالك واحد، ومصادرة جميع الأدوية، لارتكاب راعيها مخالفات قانونية من بينها تزييف مناشئ الأدوية.

وقال مدير المراقبة والتعقب في المديرية، هونر حسن شيرواني، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بعد جمع المعلومات وتعقبها وتقييم الأدوية الموجودة في صيدلية (سرواران) التي يمتلك صاحبها فروعاً عدة في أربيل وباقي مناطق إقليم كوردستان، قرر الإدعاء العام غلق جميع فروع هذه الصيدلية".

وأضاف، أن "أكثر من 4500 نوع من الأدوية المزيفة تمت مصادرتها، لدخولها الإقليم بطرق غير مشروعة"، لافتاً إلى "مصادرة أنواع أخرى من الأدوية المفترض وجودها في المستشفيات الحكومية لإقليم كوردستان فقط، ومنها أدوية كورونا ومرض السكري".

وأكد مدير المراقبة والتعقب في مديرية السيطرة النوعية التابعة لوزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، إغلاق جميع فروع هذه الصيدلية، لمدة عام كامل، ومصادرة جميع الأدوية المزيفة وإتلافها في مكان مخصص للأدوية غير الصالحة للاستهلاك، فضلاً عن سحب إجازة فتح الصيدلية من مالكها.