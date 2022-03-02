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إقليم كوردستان يشهد حدثاً صناعياً الأسبوع المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-02T08:51:43+0000
إقليم كوردستان يشهد حدثاً صناعياً الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ من المقرر أن تنطلق أعمال المنتدى الصناعي مطلع الأسبوع المقبل في إقليم كوردستان.

وستنطلق أعمال المؤتمر يوم الأحد في مدينة أربيل بحضور رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وضمن جهود تطوير قطاع الصناعة وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين اجتمع رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري، وهلالة نجم الدين مدير عام المدن والمناطق الصناعية مع المستثمرين في القطاع الصناعي، واستمعا عن كثب إلى مقترحاتهم ومطالبهم، وفقا لبيان صادر عن هيئة الاستثمار اليوم الأربعاء.

ونقل البيان عن شكري قوله: إن من أهداف التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم هو تنشيط وتطوير القطاع الصناعي، وإيلاء الاهتمام بالمنتج المحلي، وتمّ بذل الجهود لتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال الإعفاء الجمركي وحماية المنتج المحلي وتقديم الخدمات للمصانع.

ونوه البيان إلى انطلاق اعمال المنتدى الصناعي في السادس من شهر آذار/مارس الجاري.

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