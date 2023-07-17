إقليم كوردستان يشكو التجارة الاتحادية: لدينا فائض حنطة لم يسوق بعد

شفق نيوز/ أكدت وزيرة الزراعة في حكومة إقليم كوردستان، بيكَرد طالباني، يوم الاثنين، وجود أكثر من 750 ألف طن من الحنطة، لم تتسلمها وزارة التجارة الاتحادية حتى الآن.

وقالت طالباني، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "هناك مشكلة في استلام القمح من الفلاحين في الإقليم، لأن وزارة التجارة الاتحادية لم تتسلم بشكل كامل محصول الحنطة البالغة أكثر من مليون و250 ألف طن"، لافتاً إلى أنها تسلمت 500 ألف طن فقط".

وأضافت أن "عدم تسلم الحنطة كاملة من قبل وزارة التجارة الاتحادية، تسبب بمشكلة في أسواق إقليم كوردستان بشكل عام، والفلاحين الكورد بشكل خاص".

وفي شأن آخر، أشارت وزيرة الزراعة الكوردستانية، إلى "وجود أكثر من 100 مشروع سد صغير لجمع المياه في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان، وأنجز منها حتى الآن 40 سداً، وأخرى قيد الإنجاز".