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إقليم كوردستان يشرع بوضع آلية لتحديد أسعار البيض وتنظيم استيراده وتصديره

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-22T07:41:09+0000
إقليم كوردستان يشرع بوضع آلية لتحديد أسعار البيض وتنظيم استيراده وتصديره

شفق نيوز/ قررت وزيرة الزراعة في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، تشكيل لجنة مشتركة يقع على عاتقها تحديد أسعار بيض المائدة، وتنظيم استيراده بهدف تغيير آلية تحديد السعر بما يخدم مصلحة المواطنين وأصحاب مشاريع الدواجن.

وذكر بيان صادر عن وزارة الزراعة اليوم الجمعة، بأن طالباني، ومحافظ أربيل أوميد خوشناو اجتمعا مع أصحاب مشاريع الدواجن ضمن حدود محافظة اربيل للتباحث حول سعر بيض المائدة.

ونقل البيان عن وزيرة الزراعة قولها، إن الهدف من الإجتماع تطوير قطاع الزراعة، والثروة الحيوانية، والحد من الروتين لزيادة تسويق محاصيل المزارعين في الإقليم إلى مناطق وسط وجنوب العراق.

كما أشارت الوزيرة إلى أنه من خلال لجنة مشتركة، ستتغير آلية تحديد سعر بيض المائدة، وينبغي أن تكون بطريقة تتوافق مع واقع المواطنين وأصحاب مشاريع الدواجن.

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