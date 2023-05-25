إقليم كوردستان يشرع ببناء مشروع "مهم" لأهالي القرى

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للموارد المائية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، البدء ببناء "البرك التعاونية" في القرى.

وقال مدير عام الموارد المائية، كاروان صباح، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "مشروع بناء البرك التعاونية في إقليم كوردستان يستهدف القرى حيث يستفاد منه القرويون وهو بالتعاون مع منظمة يونسيف".

وأضاف صباح، أن "هذا المشروع سيساعد على التقليل من التأثيرات السلبية للجفاف ويوفر دعماً للقطاع الزراعي والسياحي وذلك من خلال بناء هذه السدود على مجاري مياه الأمطار والذي يساعد أيضاً في الحد من مخاطر الفيضانات".

وأوضح أن "هذا المشروع مهم ومؤثر ويخلق نوعاً من التعاون بين الحكومة والقرويون"، مشيراً إلى أن "وجود 120 بركة تعاونية في إقليم كوردستان في الوقت الحالي إذ تم بناء 41 منها خلال السنة الماضية فقط".