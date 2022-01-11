إقليم كوردستان يشترط إجراء فحص كورونا على المسافرين "الملقحين" بالمنافذ البرية

شفق نيوز/ قررت سلطات اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجراء فحص كورونا في جميع المعابر الحدودية بالاقليم لجميع المسافرين بمن فيهم الاشخاص الذين يحملون بطاقة التطعيم باللقاح المضاد للفيروس وذلك اعتباراً من يوم غد الاربعاء.

وقالت سلطات معبر حاج عمران الدولي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يعلن لجميع المسافرين والسياح من اقليم كوردستان والعراق والدول الاجنبية، ووفقاً للنقطة الثانية من البيان رقم 1 لسنة 2022 الذي اصدرته اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في اقليم كوردستان، فان فحص كورونا في جميع المعابر الحدودية سيجرى لجميع السياح حتى الذين يحملون بطاقة التطعيم ضد الفيروس.

وأشار البيان إلى أن فحص كورونا لن يجرى للاشخاص الذين اجروا الفحص قبل 48 ساعة، كما لا يستدعي اعادة الفحص لهم.

ووفقاً للبيان، فأن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الاربعاء، (12 كانون الثاني 2022)، في معبر حاج عمران الحدودي.