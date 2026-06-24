إقليم كوردستان يشارك في مؤتمر أممي لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا

شفق نيوز- فيينا

أعلن مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مشاركة الإقليم في أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، الذي تستضيفه العاصمة النمساوية فيينا.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، يترأس وفد حكومة الإقليم المشارك ضمن وفد جمهورية العراق في اجتماعات الفريق العامل المعني بتهريب المهاجرين، التي تعقد يومي 29 و30 حزيران 2026، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وأضاف البيان أن المشاركة تتضمن سلسلة من الجلسات والمباحثات المتخصصة التي تركز على مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، والتصدي لأنشطة الشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فضلاً عن مناقشة أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال.

ونقل البيان عن زيباري قوله إن هذه التحديات تمثل تهديداً متزايداً للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، نظراً لارتباطها بشبكات إجرامية منظمة تستغل الأوضاع الاقتصادية والظروف الإنسانية الهشة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ما يستدعي تعزيز التعاون الدولي وتكثيف التنسيق بين الدول والمؤسسات الأممية المختصة.

وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تعتمد نهجاً متكاملاً يجمع بين الأبعاد الأمنية والقانونية والإنسانية، وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية والشركاء الدوليين، بما يشمل حماية الضحايا ودعم العودة الطوعية وتعزيز برامج إعادة الإدماج، فضلاً عن تطوير القدرات المؤسسية والآليات الوطنية ذات الصلة.

وشدد زيباري على أهمية توسيع مجالات التعاون مع الأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعزيز الشراكات الفنية وبرامج بناء القدرات، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.