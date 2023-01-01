إقليم كوردستان يسوّق 93 ألف طن سنوياً من "لحوم الدجاج" إلى بغداد والمحافظات

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج لحوم الدجاج، فيما أكدت تسويق 93 ألف طن من الفائض سنوياً إلى وسط وجنوب العراق.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة الإقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في الكابينة التاسعة للحكومة، زاد عدد مشاريع وحقول الدواجن بنسبة 20٪ مقارنة بالسنوات السابقة لتصل إلى 1،840 مشروع دواجن، فيما ارتفعت قدراتها الإنتاجية إلى 30 مليون و286 ألفا و229 (دفعة)، مقارنة بالأعوام السابقة، كما زادت القدرات الإنتاجية بنسبة 42٪".

وبحسب الدائرة، يبلغ الطلب المحلي لإقليم كوردستان على لحوم الدجاج 147 ألف طن سنوياً، لكن في السابق وبسبب عدم وجود قرارات لحماية الإنتاج المحلي ودعم المشاريع وحظر المنتجات المستوردة لم يكن بإمكانها تلبية الطلب المحلي، أما الآن فعدد مشاريع وحقول الدواجن يرتفع سنوياً، وقد بلغ إنتاجها 240 ألف طن سنوياً، منها 93 ألف طن يتم تسوقه إلى وسط وجنوب العراق.

وأشارت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة كوردستان، إلى "انشاء 39 مشروعا لتسمين الأبقار، ووجود 98 مشروعاً منهاً في الوقت الحالي، إضافة الى تطوير وزيادة مشاريع أبقار الالبان حیث ارتفع عددها إلى 84 مشروعاً، وبذلك زادت مشاريع تربية الماشية بنسبة 76٪ مقارنة بالسنوات السابقة".

وخلصت الدائرة، إلى القول: "بشكل عام، كان في إقليم كوردستان 1،864 مشروعا للدواجن والماشية، ولكن مع تولي التشكیلة التاسعة تم إيلاء اهتمام كبير بهذا القطاع وجرى تطويره لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بعد زيادة عدد المشاريع إلى 2261، وزيادة مستويات إنتاجها لتلبية الاحتياجات المحلية".