إقليم كوردستان يسن قانوناً للموازنة بعد سنوات الخلاف مع بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، توقيع الوزير آوات شيخ جناب، على مشروع قانون الموازنة الخاصة بالإقليم.

وذكر بيان مقتضب لمالية كوردستان، "بعد ثمانية أعوام 2013-2021 وقع آوات شيخ جناب وزير المالية والاقتصاد على موازنة اقليم كوردستان وارسل الى مجلس الوزراء لحكومة الإقليم".

ولم يشر البيان لقيمة الموازنة، حيث من المقرر أن يبحث بنودها مجلس وزراء الإقليم على أن تحول لبرلمان كوردستان من أجل التصويت عليها.

ومنذ تلك المدة لم يكن لإقليم كوردستان قانوناً للموازنة بسبب خلافات مالية مع بغداد التي أقدمت على قطع موازنة الإقليم، الذي لجأ إلى تطبيق ادخار رواتب الموظفين نتيجة أزمة اقتصادية ومالية، قبل أن يتوصل الجانبان لإتفاق مالي أسهم بفك الاختناق الحاصل بالأزمة مروراً بتثبيت حصة الإقليم في الموازنة الإتحادية.