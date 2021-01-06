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إقليم كوردستان يسمح بإستيراد محصول الرمان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-06T10:25:56+0000
إقليم كوردستان يسمح بإستيراد محصول الرمان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان يوم الاربعاء السماح بإستئناف محصول الرمان.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه بعد زيادة الطلب في الاسواق على محصول الرمان وانخفاض المنتج المحلي تقرر فتح الابواب امام استيراده من خارج البلاد الى اقليم كوردستان.

واشارت الوزارة ان القرار قد دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامس من شهر كانون الثاني الجاري.

وكانت الوزارة قد اعلنت في منتصف شهر تموز من العام الماضي عن منع استيراد سبعة من المحاصيل الزراعية من الخارج اعتبارا من الأول من شهر آب الماضي.

وجاء في كتاب للوزارة بتوقيع الوزيرة بيكرد طالباني ، والموجه الى وزارة المالية والاقتصاد/ المديرية العامة للجمارك، انه استنادا الى قانون حماية وتطوير المحاصيل الزراعية المرقم 4 لسنة 2008 وبهدف حماية المنتج المحلي لفلاحي الاقليم، تقرر منع استيراد المحاصيل الآتية من الخارج (الرمان، التين، التفاح، الرقي، البطاطس، الخيار والعسل) الى امد غير معلوم.

وحذر البيان في حينها أي قاطع في علاوي الفواكه والخضر من عرض المنتجات الممنوعة من الاستيراد ستتم معاقبة ذلك القاطع، لافتا الى العقوبة تتضمن اغلاق القاطع لمدة أسبوع واحد.

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