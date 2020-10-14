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إقليم كوردستان يسمح بإستيراد الطماطم

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-14T11:37:56+0000
إقليم كوردستان يسمح بإستيراد الطماطم

شفق نيوز/ اعلنت وزير الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان بيكرد طالباني يوم الخميس عن السماح بإستيراد محصول الطماطم بعد ارتفاع اسعاره في الاسواق المحلية جراء نفاده مع حلول فصل الخريف.

وقالت طالباني في بيان اليوم انه "استنادا الى قانون حماية وتنظيم المحاصيل الزراعية رقم (4) لسنة 2008، قررنا السماح باستيراد محصول الطماطم من خارج البلاد من تاريخ 15/10/2020 وفق القانون والتعليمات السارية".

وكانت الوزارة قد حظرت استيراد محصول الطماطم للإقليم في شهر آب الماضي لوفرته وبعد احتجاج فلاحين ومزراعين لتكبدهم خسائر فادحة لإنخفاض سعره دون تكلفة الانتاج.

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