إقليم كوردستان يسمح بعبور المواشي من مناطق الإدارة الذاتية

شفق نيوز/ اصدرت إدارة معبر فيشخابور في إقليم كوردستان قرارا تسمح بدخول جميع انواع المواشي من مناطق شمال وشرق سوريا إلى الإقليم ابتداءً من يوم الغد 8 نيسان /أبريل الجاري.

وقال هفال خليل مدير الجمارك في معبر سيمالكا الحدودي لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة معبر فيشخابور من جانب إقليم كوردستان ابلغتنا بإعادة فتح معبر فيشخابور أمام حركة المواشي".

وكان إقليم كوردستان يستورد من الادارة الذاتية مايزيد عن 5000 رأس خروف وعجل بشكل يومي من معبر سيمالكا الحدودي، وأصدرت إدارة معبر فيشخابور قراراً في 14 شباط الفائت منعت بموجبه إدخال المواشي إلى الاقليم دون توضيح الاسباب ، ويرجح أن يكون انتشار الحمى من أحد الأسباب .