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إقليم كوردستان يسعى لإنشاء 11 مدينة صناعية وإنهاء استيراد المواد الأولية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-18T08:57:11+0000
إقليم كوردستان يسعى لإنشاء 11 مدينة صناعية وإنهاء استيراد المواد الأولية

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، كمال مسلم يوم الثلاثاء سعي حكومة الإقليم الى إنشاء 11 مدينة صناعية، والعمل على إنهاء استيراد المواد الأولية.

وقال مسلم في كلمة له خلال افتتاح معمل لصناعة الحديد الصلب في مدينة أربيل، إن هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية، وقد وضعنا برنامجا رصينا لبناء معمل آخر في الإقليم، مؤكدا أنه بتنويع المصادر يمكن زيادة الإيرادات المالية الداخلية لكوردستان.

وأضاف أن حكومة الاقليم تولي اهتماما كبيرا للقطاعات الصناعية والتجارية كافة.

الوزير قال أيضا: نعمل على بناء 11 منطقة صناعية في اقليم كوردستان، ونسعى لانتاج المواد الاولية في الاقليم وعدم استيرادها من الخارج.

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