إقليم كوردستان يسعى لكبح جماح الدولار عبر البنك الوطني بعد موافقة البنك المركزي

شفق نيوز/ أكد مدير عام البنوك التجارية في إقليم كوردستان مولود صابر، يوم الجمعة، أن افتتاح البنك الوطني سيسهم في تنمية العمل المصرفي في الإقليم إضافة إلى أنه سيحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الاسواق المحلية في كوردستان.

وقال صابر في مقابلة أجراها معه الموقع الرسمي لحكومة الاقليم ونشره اليوم، إن، أعمال تأسيس البنك الوطني في الإقليم أُنهيت برأس مال يقارب 250 مليار دينار مع إيداع 25 مليار دينار نقدا في حساب البنك المركزي العراقي/ فرع أربيل، مضيفا أن ما هو متبق فقط الحصول على ترخيص من قبل البنك المركزي لمزاولة العمل.

وعن فوائد هذا البنك قال المسؤول المصرفي، إنه إذا حصلنا على أذن من البنك المركزي العراقي بالعمل، فإنه سيتم تنفيذ جميع أعمال ذلك البنك من حيث الأنظمة والقوانين من قبل البنك الوطني.

واحصى مولود، عددا من الفوائد الأخرى التي ستتحقق في النظام المصرفي بالإقليم بعد مباشرة البنك الوطني نشاطه أبرزها فتح الباب أمام بنوك كوردستان لتكون نظامية. والتعامل مع البنوك الدولية التي لا تتعامل مع الإقليم في الوقت الراهن.

كما أشار إلى أن هناك 94 بنكا في اقليم كوردستان، وبفتح البنك الوطني ستنخفض نسبة عدد الموظفين العاملين في القطاع المصرفي، وسيكون البنك الوطني بابا للمستثمرين وخلق الثقة للمستثمرين الأجانب.

وذكر أنه يتم إنفاق 500 مليون دولار من أموال النفط شهريا من خلال البنوك الخاصة على رواتب الموظفين، وان البنك الوطني سيحل هذا الأمر.

وتابع المسؤول المصرفي، "الآن قيمة الدولار ترتفع يوميا، وكلنا عن سبب ذلك، وأضاف أن السبب هو أن البنك المركزي يطرح نسبة قليلة من الدولارات في السوق، وإذا أصبحنا عضوا في هذا البنك وحصلنا على رخصة بموجب القانون فعندها سيمنحنا نسبة من الدولار، وسنقوم بطرحه في السوق بإقليم كوردستان".

وتابع بالقول ان "الحصول على الدولار من البنك المركزي العراقي، وطرحه بالسوق في الإقليم سيؤدي إلى انخفاض سعر الصرف".

وكانت حكومة إقليم كوردستان، قد أعلنت يوم 12 آب من العام 2022، وصول خطوات انشاء البنك الوطني في الإقليم، إلى مراحلها الأخيرة، بعد الانتهاء من معظم الأعمال المتعلقة بهذا المشروع.