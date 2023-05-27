إقليم كوردستان يسعى لزيادة حصته من تسويق القمح لـ 600 ألف طن و برلمانيوه يتحركون على السوداني

شفق نيوز/ ذكر غريب احمد عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، أن هناك مساعي رامية لزيادة الحصة المسوقة من محصول القمح للموسم الحالي إلى 600 ألف طن في إقليم كوردستان.

يأتي هذا في وقت شرعت فيه وزارة التجارة والصناعة في الإقليم اليوم بتسلم محصول القمح من المزارعين في صوامع الحبوب المخصصة لذلك في كوردستان بهدف تسويقه من قبل وزارة التجارة العراقية فيما بعد وفق الخطة الزراعية لهذا الموسم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به البرلماني لعدد من وسائل الإعلام خلال حضوره وقفة احتجاجية لمزارعين ساخطين على تخفيض النسبة المخصصة لتسويق منتجاتهم من محصول القمح في إدارة منطقة "رابرين" المستقلة في إقليم كوردستان.

وقال أحمد في تصريحه، إنه منذ مباشرة حكومة محمد شياع السوداني مهام عملها تقرر ان يكون ملف تسلم محصول القمح واحدا في جميع انحاء العراق وألّا يوضع له حد معين.

وأردف بالقول: نسعى بالعمل معا من أجل ان نرفع حصة إقليم كوردستان بتسويق القمح من 375 الف طن إلى 600 الف طن، مشيرا إلى أنه نسعى إلى تشكيل "لوبي" في البرلمان العراقي من اعضاء مجلس النواب الكورد، ونقوم بمفاتحة السوداني من اجل زيادة الحصة المسوقة من الإقليم.