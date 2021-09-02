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إقليم كوردستان يسعى لتوفير 200 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-02T13:04:44+0000
إقليم كوردستان يسعى لتوفير 200 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين

شفق نيوز/ قال رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري يوم الخميس إن المشاريع الاستثمارية حققت فوائد كبيرة للسوق في الإقليم.

وأضاف في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش منتدى "روانكة"، أن هذه المشاريع وفرت أكثر من 11 ألف فرصة عمل جديدة خلال عمر الحكومة الحالية للإقليم، منوها إلى منح 139 رخصة عمل للمشاريع الاستثمارية خلال هذه الفترة المذكورة.

وبين "اتصور انه يمكننا توفير آلاف فرص العمل بفتح مشاريع جديدة"، لافتا إلى أن العمل جارٍ لإنشاء المدن الصناعية، ونأمل ومن خلال الانتهاء منها ان نوفر 200 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين.

وأكد أن الهيئة اشترطت على أصحاب المشاريع الإستثمارية تشغيل 75 بالمئة من الأيدي العاملة المحلية.

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