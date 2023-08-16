إقليم كوردستان يسعى لتوسيع التبادل التجاري مع إيران والتحول إلى مصدّر وليس مستورد

شفق نيوز/ أعلن اتحاد المستوردين والمصدرين في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، عن توجهه نحو توسيع التبادل التجاري والاقتصادي مع إيران، وتحويل الإقليم إلى مصدّر وليس مستورد فقط.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن وفداً إيرانياً برئاسة مستشار رئيس الجمهورية الإيرانية حجة الله ملكي، ورئيس المنطقة الحرة في إيران، وعدداً من أصحاب الشركات والمصانع العملاقة والسياحية، حضروا إلى السليمانية للمشاركة في المعرض الدولي للسياحة الذي سينطلق يوم غد الخميس على أرض المعارض الدولية في طاسلوجة ويستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعربية وأجنبية.

بدوره قال رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين في الإقليم، مصطفى عبد الرحمن، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسلنا، إن "حجم التبادل التجاري بين الإقليم وإيران يقدر بنحو ستة مليارات دولار سنوياً، ونسعى لزيادة حجم التبادل التجاري من خلال تمتين العلاقات بين الطرفين وخصوصاً بين المنطقة الحرة الإيرانية ومنافذ إقليم كوردستان".

وأضاف "الاتحاد يضع أمامه ثلاث مراحل لتطوير الواقع التجاري في الإقليم لكون كوردستان حالياً مستهلكة ومستوردة، والمرحلة الأولى هي الاستيراد، والثانية ستكون إنشاء المصانع الإستراتيجية، والمرحلة الثالثة ستكون مرحلة التصدير للداخل والخارج، ويمكننا الاستفادة من خبرات وإمكانيات المصانع الإيرانية العملاقة من خلال جلبها للإقليم".

وبين رئيس الاتحاد أنه "خلال الأيام الأربعة المقبلة ستكون هناك اجتماعات مهمة بين تجار الإقليم ومستشار الرئيس الإيراني ومسؤول المنطقة الحرة الإيرانية والتجار وأصحاب المصانع".