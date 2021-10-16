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إقليم كوردستان يسعى لتدشين 4000 مصنع ومعمل بعد الانتهاء من المدن الصناعية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-16T09:27:25+0000
إقليم كوردستان يسعى لتدشين 4000 مصنع ومعمل بعد الانتهاء من المدن الصناعية

شفق نيوز/ ذكر رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان محمد شكري يوم السبت بأن الإقليم يمكنه افتتاح أكثر من 4000 معمل ومصنع بعد الانتهاء من إنشاء المناطق والمدن الصناعية.

وقال شكري خلال استضافته في مؤتمر التنمية الصناعية في أربيل، انه تم الاعلان عن 1500 فرصة استثمارية في اقليم كوردستان واذا ما تم الانتهاء من انشاء المدن والمناطق الصناعية فإن هناك إمكانية لإفتتاح أكثر من 4000 معمل ومصنع في الإقليم.

غير ان رئيس هيئة الاستثمار في كوردستان أكد على انه لا نجاح المشاريع الصناعية في الاقليم يتطلب توفير الخدمات والعوامل المؤدية لذلك مثل المكان الجيد.

وتابع شكري بالقول ان هيئة الاستثمار طالبت باستحداث تخصص في المجال الصناعي يقع على عاتقه دراسة البضائع التي يتم انتاجها وكيفية تسويقها، والجدوى التي يتحقق منها.

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