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إقليم كوردستان يسجل 952 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-23T12:00:42+0000
إقليم كوردستان يسجل 952 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الجمعة تسجيل 952 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد إلى 144675.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي، إن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 199 أربيل، 304 السليمانية، 389 دهوك، 10 حلبجة، 43 كرميان، 7 رابرين.

ووفقا للبيان فإن 791 مريضاً تماثلوا للشفاء وكالاتي: 119 اربيل، 327 السليمانية، 259 دهوك، 8 حلبجة، 58 كرميان، 20 رابرين، ليرتفع مجموع حالات التعافي الكلي إلى 121164.

وسجلت الوزارة 12 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة وكما يأتي: 2 أربيل، 4 السليمانية، 5 دهوك، 1 كرميان ليبلغ مجمل عدد حالات الوفاة 3932.

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