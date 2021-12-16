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إقليم كوردستان يسجل 9 وفيات و173 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T14:04:25+0000
إقليم كوردستان يسجل 9 وفيات و173 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تسجيل ١٧٣ إصابة و٩ وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية بعموم مناطق الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضي ٤٩٧٦ فحصا، أفضت إلى اكتشاف ١٧٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف أن ٤٦٨ مريضا بالفيروس تماثلوا للشفاء، فيما توفي ٩ آخرون جراء أعراض المرض خلال المدة ذاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى ٣٧٩٢٢٨ منذ ظهور الجائحة في الإقليم، بينها ٧٠٣٠ وفاة، و٣٦٨٩٤٥ حالة شفاء.

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