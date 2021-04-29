إصابات كورونا في إقليم كوردستان تتخطى 150 الفاً و4000 حالة وفاة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل 868 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت 7800 فحص أظهرت نتائجها إصابة 868 شخصا بالفيروس، مشيرة إلى أن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 193 أربيل، 279 السليمانية، 321 دهوك، 12 حلبجة، 57 كرميان، 6 رابرين.

ووفقا للبيان الموقف الوبائي فإن 907 مرضى بالفيروس تماثلوا للشفاء التام، وكالاتي: 93 أربيل، 315 السليمانية، 432 دهوك، 5 حلبجة، 54 كرميان، 8 رابرين.

وسجل الإقليم 11 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة وكالاتي: 1 أربيل، 1 السليمانية، 9 دهوك.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في الإقليم 150008 اكتسب من بينهم 126508 الشفاء التام توفي 4016 مصابا.