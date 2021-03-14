إقليم كوردستان يسجل 7 وفيات وقرابة 400 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأحد تسجيل قرابة 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها سجلت 392 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: 202 أربيل، 143 السليمانية، 34 دهوك، 6 حلبجة، 7 كرميان ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 112695.

ووفقا للبيان فإن 155 مريضا بالوباء تماثلوا للشفاء التام، وكالاتي: 74 أربيل، 33 السليمانية، 38 دهوك، 10 كرميان ليصل مجموع حالات التعافي إلى 105451.

وتوفي 7 مصابين بكورونا خلال خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد حالات الوفيات الكلي منذ تفشي الفيروس في الإقليم ولغاية الآن 3564.