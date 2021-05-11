إقليم كوردستان يسجل 664 إصابة جديدة بكورونا و1117 حالة تعافٍ

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة مضت في إقليم كوردستان 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي العدد إلى 158146.

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 141 أربيل، 207 السليمانية، 223 دهوك، 20 حلبجة، 73 كرميان 73، وفقا لبيان الموقف الوبائي لوزارة صحة الإقليم.

واكتسب 1117 مريضاً الشفاء التّام وكالاتي: 294 أربيل، 388 السليمانية، 369 دهوك، 11 حلبجة، 51 كرميان، 4 رابرين ليرتفع مجموع حالات التعافي إلى 139138.

وتوفي 9 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية وكما يأتي: 3 أربيل، 2 السليمانية، 3 دهوك، كرميان لتبلغ حصيلة الوفيات منذ تفشي الجائحة في الإقليم ولغاية الآن 4127.