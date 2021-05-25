إقليم كوردستان يسجل 651 إصابة جديدة بكورونا و860 حالة تعاف خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الثلاثاء تسجيل 651 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي العدد إلى 166702.

وتوزعت الإصابات الجديدة على هذا النحو: 84 أربيل، 253 السليمانية، 214 دهوك، 11 حلبجة، 89 كرميان.

وتماثل 860 مريضا بالوباء للشفاء التام وكالاتي: 268 أربيل، 214 السليمانية، 305 دهوك، 18 حلبجة، 53 كرميان، 2 رابرين، ليرتفع مجموع حالات التعافي الكلي إلى 151501.

وتوفي 9 مصابين بالجائحة خلال آخر 24 ساعة وكما يأتي: 2 أربيل، 2 السليمانية، 4 دهوك، 1 كرميان لتبلغ حالات الوفيات منذ تفشي الفيروس في الإقليم ولغاية الآن 4238.