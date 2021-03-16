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إقليم كوردستان يسجل 6 وفيات و353 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-16T12:52:53+0000
إقليم كوردستان يسجل 6 وفيات و353 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 113457.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة في الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الإصابات توزعت على هذا النحو: 162 أربيل، 87 السليمانية، 82 دهوك، 18 كرميان، 4 رابرين.

وأضاف أن 201 مصاب تماثلوا للشفاء وكالاتي: 75 أربيل، 53 السليمانية، 65 دهوك، 8 كرميان ليصل مجموع حالات الشفاء الى 105884.

وسجل الإقليم 6 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية وكما يأتي: 2 السليمانية، 3 دهوك، 1 رابرين، ليكون عدد حالات الوفيات الكلي 3574.

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