إقليم كوردستان يسجل 5 وفيات و725 اصابة جديدة بكورونا و وزير الصحة يوجه نداء لجهتين

شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الجمعة تسجيل خمس حالات وفاة، و725 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في الإقليم، فيما جدد دعوته للسكان بالالتزام بالإجراءات الصحية بالتدابير الوقائية جراء ارتفاع معدل الإصابات، طالب المستشفيات الاهلية لتوفير الأسرة لاستقبال الحالات الحرة بعد زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ اربيل اوميد خوشناو عقده على هامش وصول حصة الإقليم من لقاح آسترازينيكا، ان هذه الجرعات وصلت الى الاقليم وفق البرنامج الوطني المعد، ومن المؤمل أن تصل دفعات أخرى بالمستقبل.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد قال في تغريدة له في وقت سابق من اليوم "يسعدني أن أعلن عن وصول دفعة جديدة من لقاح AstraZeneca تتكون من 43800 جرعة من بغداد اليوم، والتي سيتم إدارتها وفقًا لخطة طرح المجموعة القائمة على المجموعة".

وأردف وزير الصحة قائلا أن هذا اللقاح يبعث الأمل لدى المواطنين والعاملين في القطاع الصحي ، مؤكدا أنه سيتم توزيعه بالاولية إلى الكوادر الصحية وقوات البيشمركة وأصحاب الأمراض المستعصية.

وقال ايضا "غدا سنشرع في حملة التطعيم من هذا اللقاح، وسيتم توزيعها الليلة على جميع مديريات الصحة في اقليم كوردستان.

ولفت البرزنجي إلى أن الفيروس ينشر بسرعة في الاقليم وقد سجلنا خلال الساعات الـ24 الماضية 725 اصابة جديدة وخمس حالات وفاة، ونأمل من المواطنين الالتزام بالتدابير الوقائية.

وأشار إلى أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع الأسبوع المقبل لتقييم الموقف الصحي وستقدم الوزارة تقريرها بهذا الشأن، داعيا المستشفيات الاهلية الى تقديم يد العون للوزارة في توفير الاسرة للمصابين بعد زيادة الضغط على المراكز والمؤسسات الصحية والتي اقتربت من الامتلاء.

وشدد على ضرورة على عدم تواجد السكان في الأماكن التي تشهد ازدحاما اذا لم تقتض الحاجة الضرورية.