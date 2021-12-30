إقليم كوردستان يسجل 3 وفيات و102 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أفادت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، بتسجيل ٣ وفيات و١٠١ إصابة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية باجراء 3509 عملية فحص للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (COVID19) في جميع مناطق الاقليم.

وبينت أن الفحوصات اظهرت 102 اصابة جديدة، مقابل اكتساب 201 مصابا الشفاء من المرض، فيما تأكد وفاة 3 مصابين في مؤشر على انخفاض عدد الضحايا.

واجمل البيان الوزاري الأرقام الإجمالية بالقول إنها قامت خلال الفترة الماضية بحجر ما مجموعه 21871 خرجوا جميع بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اجرت ٣٦٦٣٣٣٩ فحصا اظهرت اصابة ٣٨٠٦٤٠ شخصا بالفيروس، مشيرا الى ان ما مجموعه ٣٧١٩٥٨ مصابا اكتسبوا الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم وبقي ١٥٧٤ مصابا تحت العناية الطبية مع تسجيل وفاة ٧١٠٨ مرضى في جميع مناطق الاقليم نتيجة مضاعفات الاصابة بالجائحة.