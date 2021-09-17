إقليم كوردستان يسجل 19 حالة وفاة و 1378 اصابة بكورونا

شفق نيوز/ سجل الموقف اليومي لاصبات ووفاة فيروس كورونا بإقليم كوردستان اليوم الجمعة، 19 حالة وفاة و 1378 اصابة في عموم محافظات الإقليم.

وبحسب الموقف اليومي الذي تصدره وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان وورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه تم تسجيل 325 حالة في اربيل و672 في السليمانية و247 في دهوك و64 في كرميان و41 في حلبجة و29 في رابرين.

أما الوفيات فاشار الموقف إلى أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في اربيل، و4 في السليمانية، 5 في دهوك، و3 في رابرين، وحالة واحدة في كرميان.

وأكد الموقف شفاء 1567 حالة، مبينا أنه تم أجراء 9815 فحصا خلال الـ24 ساعة المنصرمة.