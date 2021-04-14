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إقليم كوردستان يسجل 1159 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة
Category: كوردســتانيات
Date: 2021-04-14T11:48:03+0000
إقليم كوردستان يسجل 1159 إصابة جديدة بكورونا و17 حالة وفاة
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