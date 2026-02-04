إقليم كوردستان يسجل أكثر من 10 آلاف اصابة جديدة بمرض السرطان خلال العام 2025

شفق نيوز - أربيل

أعلن وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي، يوم الأربعاء، تسجيل أكثر من 10 آلاف اصابة جديدة بمرض السرطان في الإقليم خلال العام الماضي.

وقال البرزنجي في كلمة ألقاها خلال منتدى عقدته جامعة صلاح الدين في اربيل بشأن هذا المرض، إن الإقليم سجل 10 آلاف، و 481 إصابة جديدة بمرض السرطان في العام 2025.

وأضاف أن نحو 40% من اولئك المصابين هم من خارج الاقليم، ومن سكنة باقي المحافظات العراقية الأخرى، موضحا أن هؤلاء المرضى يقصدون الاقليم بشكل يومي من اجل تلقي العلاج، وذلك لأن العلاج يُقدم حصراً من القطاع العام، وفي مراكز طبية حكومية، وبالمجان بدعم من حكومة الإقليم عبر الصندوق المخصص لذلك.

وبحسب المعايير الدولية، فإن من مجموع 100 الف شخص يتم تشخيص 191 شخصا مصابا بالسرطان، أما في إقليم كوردستان فإن مما مجموعه 100 الف شخص يتم تشخيص 151 مصابا بهذا المرض العضال.

وتشير الاحصائيات الرسمية لوزارة الصحة في اقليم كوردستان إلى أنه منذ العام 2012 ولغاية العام 2023 وخلال مدة 12 عاما تم تشخيص 81 الفاً و62 مواطنا مصابا بمرض السرطان من بينهم ما نسبته 23 بالمئة مصابات بمرض سرطان الثدي من النساء.

