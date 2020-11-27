إقليم كوردستان يسجل إنخفاضاً جديداً بإصابات كورونا

شفق نيوز/ اظهرت الفحوصات الطبية التي اجرتها وزارة الصحة في إقليم كوردستان خلال آخر 24 ساعة تسجيل 403 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد الى 95638.

وتراجع معدل الاصابات بالوباء في الاقليم بشكل ملحوظ خلال الايام الماضية ولكن وزير الصحة في الاقليم الدكتور سامان البرزنجي قد قال مساء امس ان إنخفاض حالات الاصابة بكورونا لا يعني انتهاء الفيروس، مؤكدا انه بمزيد من الوقاية سيتم السيطرة عليه وتنخفض معه الوفيات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها اجرت 4400 فحص جديد توزعت على هذا النحو: 1292 أربيل، 534 السليمانية، 2436 دهوك، 25 حلبجة، 90 كرميان، 23 رابرين.

واضافت انها شخصت 403 اصابات جُدد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع: 105 أربيل، 126 السليمانية، 144 دهوك، 6 حلبجة، 20 كرميان، 2 رابرين.

ونوهت الوزارة الى تعافي 209 مصابين وكالاتي: 128 أربيل، 27 السليمانية، 2 دهوك، 11 حلبجة، 41 كرميان، صفر رابرين ليرتفع معه معدل المتشافين الى 59241.

واشارت الوزارة الى وفاة 26 مصابا وكما يأتي: 7 اربيل، 12 السليمانية، 3 دهوك، 2 حلبجة، 2 كرميان، صفر رابرين ليصل اعداد المتوفين منذ تفشي الجائحة في الاقليم ولغاية الان الى 3104 بينما مايزال 33293 من المصابين قيد العلاج.