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إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-21T11:56:23+0000
إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بكورونا خلال يوم واحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل 1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي العدد إلى 142746.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة توزعت على هذا النحو: 193 أربيل، 282 السليمانية، 491 دهوك، 15 حلبجة، 36 كرميان، 5 رابرين.

وأشار البيان إلى تماثل 714 مريضا للشفاء التام وكما يأتي: 101 أربيل، 219 السليمانية، 324 دهوك، 5 حلبجة، 59 كرميان، 6 رابرين ليصل مجموع  المتعافين 119610.

ونوه البيان إلى تسجيل 15 حالة وفاة لمصابين بالفيروس وكالاتي: 4 أربيل، 4 السليمانية، 5 دهوك، 2 كرميان ليكون عدد الوفيات الكلي 3911 منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن.

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