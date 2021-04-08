سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-08T12:23:12+0000
إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل مجمل العدد إلى 129356.

وسجل الإقليم 1092 إصابة جديدة بالوباء توزعت على هذا النحو: 263، 299 السليمانية، 425 دهوك، 3 حلبجة، 74 كرميان، 28 رابرين، وفقا لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف الوزارة ان 483 مريضا بالوباء اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 92 أربيل، 81 السليمانية، 289 دهوك، 1 حلبجة، 19 كرميان، 1 رابرين، ليرتفع عدد حالات التعافي الكلي إلى 112817.

وسجلت الوزارة خمس حالات وفاة بالجائحة وكما يأتي: 2 أربيل، 1 السليمانية، 1 دهوك، 1 كرميان، وبهذا يكون مجموع حالات الوفاة الكلي منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن 3761.

related

لليوم الثاني .. لا وفيات في إقليم كوردستان مع 78 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2021-02-27 08:40:41
لليوم الثاني .. لا وفيات في إقليم كوردستان مع 78 إصابة جديدة بكورونا

اقليم كوردستان يسجل 33 حالة وفاة و997 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-11-06 10:18:20
اقليم كوردستان يسجل 33 حالة وفاة و997 اصابة جديدة بكورونا

إستمرار إنخفاض الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان و304 حالات جديدة بيوم

Date: 2020-11-29 10:35:07
إستمرار إنخفاض الإصابات بكورونا في إقليم كوردستان و304 حالات جديدة بيوم

إقليم كوردستان .. 69 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات

Date: 2021-02-10 11:45:03
إقليم كوردستان .. 69 إصابة جديدة بكورونا بلا وفيات

كورونا اقليم كوردستان .. 56 إصابة جديدة و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة

Date: 2021-02-04 09:34:26
كورونا اقليم كوردستان .. 56 إصابة جديدة و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة

اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-09-04 12:56:56
اقليم كوردستان يعلن 25 حالة وفاة و 597 اصابة جديدة بكورونا

حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-01-29 10:38:35
حالة وفاة واحدة و68 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

إقليم كوردستان يواصل تراجع الاصابات بكورونا بـ97 حالة جديدة

Date: 2021-01-03 11:44:51
إقليم كوردستان يواصل تراجع الاصابات بكورونا بـ97 حالة جديدة