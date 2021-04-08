إقليم كوردستان يسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان يوم الخميس تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل مجمل العدد إلى 129356.

وسجل الإقليم 1092 إصابة جديدة بالوباء توزعت على هذا النحو: 263، 299 السليمانية، 425 دهوك، 3 حلبجة، 74 كرميان، 28 رابرين، وفقا لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف الوزارة ان 483 مريضا بالوباء اكتسبوا الشفاء التام وكالاتي: 92 أربيل، 81 السليمانية، 289 دهوك، 1 حلبجة، 19 كرميان، 1 رابرين، ليرتفع عدد حالات التعافي الكلي إلى 112817.

وسجلت الوزارة خمس حالات وفاة بالجائحة وكما يأتي: 2 أربيل، 1 السليمانية، 1 دهوك، 1 كرميان، وبهذا يكون مجموع حالات الوفاة الكلي منذ تفشي الوباء في الإقليم ولغاية الآن 3761.